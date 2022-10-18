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Şal şepik kumaşı coğrafi işaretle tescillendi

AA

Şal şepik kumaşı coğrafi işaretle tescillendi

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh İlçe Belediyesi'nin başvurusu üzerine "şal şepik" kumaşı Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Eruh Belediyesi'nin şal şepik kumaşının tescillenmesi için yaptığı girişimler olumlu sonuçlandı.

Gerekli çalışmaların ardından Eruh Belediyesince hazırlanan dosya, 24 Ağustos 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumuna sunuldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili kurumların incelemeleri sonucu şal şepik kumaşına 14 Ekim'de coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Kumaşın coğrafi sınırının Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van olduğu bildirildi.

Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 50 yıl aradan sonra Eruh Halk Eğitimi Merkezince üretilmeye başlanan şal şepik kumaşının tiftikten elde edildiğini bildirdi.

Tescilin ilçenin tanıtımına katkı sunacağını belirten Çiftçi, "Asırlar boyu ilçemizde dokunan ancak son 50 yıldır unutulmaya yüz tutan şal şepik kumaşının yeniden hayat bulması için Eruh Halk Eğitimi Merkezi Şal Şepik Atölyesi'nde son birkaç yıldır yeniden dokunuyor. Bu ürünümüzün tescil edilmesinden dolayı çok mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Saf keçi tiftiğinden elde edilen iplikle, 10 aşamadan geçerek, binbir emekle el yapımı tezgahlarda farklı renklerde dokunan kumaştan, pantolon, yelek, etek, ceket ve yöresel kıyafetler hazırlanıyor.

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