Siirt'te gösteri yürüyüşü ve eylemler bugün için yasaklandı

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SİİRT (AA) - Siirt Valiliği, gösteri yürüyüşü ve eylemlerin bugün için yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca toplanılarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği belirtilerek, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla ilgili kanunlar çerçevesinde karar alındığı bildirildi.

Açıklamada, açık alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırları içerisinde 20 Ekim'de bir gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.







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