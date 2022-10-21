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Siirt'in Derince köyünde PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 kişi anıldı

AA

Siirt'in Derince köyünde PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 kişi anıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde, 29 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni yapıldı.

Derince köyündeki şehitlikte düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma töreninde, 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerce okul bahçesinde kurşuna dizilerek katledilenler için İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından dua edildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını söyledi.

Saldırıda 22 kişinin köy okulunda acımadan kurşuna dizildiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu şunları kaydetti:

"Bizler bunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Hafızamızda her zaman olduğu gibi tazedir. Terör örgütünü Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bela edenler şunu unutmasınlar, başarılı olamayacaklar. Onların sahipleri de vakti zamanında başarılı olamamıştı. Terör örgütü bitme noktasına gelmiştir. Milletimiz, devletimiz güvenlik güçlerimiz çelik bir irade ile büyük bir imanla vatan sevgisiyle birbirlerine dayanarak mücadeleyi büyük bir başarıyla yapmıştır ve terör örgütü bitme noktasına gelmiştir. Ancak şunu görüyoruz terör örgütü bitme noktasına gelmişken ona can vermeye, nefes olmaya çalışanlar var. Bu millet bunlara prim vermez, evlatlarını ve şehitlerini de unutmayacaktır."

Yılmaz Erdem ise saldırıda ailesinden 6 kişinin katledildiğini belirterek "Şehit olan 22 kişi arasında eşimi, çocuğumu, annemi, ablam ve iki yengemi kaybettim. 29 yıl geçti bu acıyı unutmadık. Unutmayacağız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletiniz olduktan sonra terör örgütü ve yandaşları başaramayacaklar." dedi.

Törenin ardından Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, saldırıda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır diledi, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Baykan Kaymakamı Emin Bağlı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Siirt Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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