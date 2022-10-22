Siirt'te su taşkınının ardından temizlik ve hasar tespit çalışması yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te sağanakta oluşan su taşkınının ardından temizlik ve hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesi ve ilgili kurumlardan oluşan ekipler, dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonrası oluşan su baskınlarına anında müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, farklı noktalardan gelen su baskını ihbarı üzerine yerleşim alanlarında su tahliyesi yaptı.

SİSKİ, Fen İşleri ile Ulaştırma müdürlükleri ekipleri de çamur temizliği ve mahalle yollarında bakım ve onarım çalışması yürüttü.

AFAD ve İl Özel idaresi ekipleri de Tillo ilçesinde bir heyelan ihbarı üzerine iş makineleriyle olaya müdahalede bulundu.

Kentte 63 su baskını yaşandığı belirtilen açıklamada, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için onlarca iş makinası ve personelle çalışmaların yürütüldüğü, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, zararlarının karşılanması amacıyla AFAD koordinasyonunda, Siirt Defterdarlığı, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Siirt Belediyesi ve ilgili birimlerden oluşan hasar tespit komisyonu kurulduğu bildirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.