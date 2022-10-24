Siirt'te PTT şubesine gelen 182. müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te PTT'nin kuruluşunun 182. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şubeye gelen 182. müşteriye pul koleksiyonu hediye edildi.

PTT Başmüdürü Abdurrahman Aygöl, merkez şubesinde gişe işlemi yaptıran 182. müşteri Bekir Ekin'e pul koleksiyonu hediye etti, çiçek verdi.



Aygöl, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alan PTT'nin 182 yıllık geçmişi ve tecrübesi bulunduğunu söyledi.

Teknolojik alt yapısı güçlendirilen kurumun pazar payı artırılarak vatandaşa daha kaliteli hizmet sunduğunu dile getiren Aygöl, şunları kaydetti:



"PTT'nin, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, sigortacılık gibi alanlarda vatandaşlara hizmetleri sürüyor. Kurum olarak posta sektörünün yanı sıra dünya pazarında söz sahibi olmak için tüm personelle mesai gözetmeksizin canla başla çalışıyoruz. Türkiye'nin yarınına değer katacak önemli bir aktör olan kurumun hizmetleri aksamadan devam edecek. 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir hafta süreyle tüm gönderilerde yüzde 25 indirim kampanyası başlatıldı."

182. müşteri Bekir Ekin de PTT'nin hizmetlerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.