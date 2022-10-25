Siirt'te 7. Kitap Fuarı düzenlenecek

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SİİRT (AA) - Siirt Valiliği ev sahipliğinde 7. Kitap Fuarı düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteğiyle Vav Fuarcılık tarafından organize edilecek fuar 1-7 Kasım'da yapılacak.

Fuar bu yıl Siirt Belediyesi'nin desteğiyle bir kitap ve kültür şölenine dönüşecek. Bir kitaptır Siirt, üç dilde yazılan sloganıyla 2013 yılında başlatılan ilk kitap fuarıyla büyük mesafeler alındı.



Seçkin 100 yayınevi ile edebiyat ve düşünce dünyasından 65 yazarın konuk olacağı fuarda, okuyucularla söyleşi ve imza günü düzenlenecek.

Öğrencilere kitap almalarını sağlayacak hediye çeklerinin verileceği fuar, 1 Kasım'da Siirt Park AVM'de açılacak ve her gün 10.00 ile 22.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

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