Siirt'te kaçak avlanan 11 kişiye para cezası uygulandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 11 kişiye para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kontrol ekipleri, kaçak avlanmanın önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 30 Eylül-19 Ekim tarihlerinde Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Göletinde yapılan denetimlerde 11 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.

Denetimlerde ele geçirilen toplam uzunluğu 352 metre olan 6 ağa el konuldu.

Şüpheli 11 kişiye para cezası uygulandı.

Öte yandan, Ilısu Baraj Gölet'inin faaliyete geçtiğinden bugüne kadar yapılan denetimlerde kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen toplam uzunluğu 1501 metre serpme ağ ele geçirildi, 14 bin 523 lira ceza uygulandı.





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