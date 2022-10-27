Siirt'te kaçak avlanan 11 kişiye para cezası uygulandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te kaçak avlanan 11 kişiye para cezası uygulandı

AA

Siirt'te kaçak avlanan 11 kişiye para cezası uygulandı

SİİRT (AA) - Siirt'te kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 11 kişiye para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kontrol ekipleri, kaçak avlanmanın önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 30 Eylül-19 Ekim tarihlerinde Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Göletinde yapılan denetimlerde 11 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.

Denetimlerde ele geçirilen toplam uzunluğu 352 metre olan 6 ağa el konuldu.

Şüpheli 11 kişiye para cezası uygulandı.

Öte yandan, Ilısu Baraj Gölet'inin faaliyete geçtiğinden bugüne kadar yapılan denetimlerde kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen toplam uzunluğu 1501 metre serpme ağ ele geçirildi, 14 bin 523 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te ruhsatsız 2 iş yeri mühürlendi
YEREL HABERLER Siirt'te ruhsatsız 2 iş yeri mühürlendi
Siirt'te devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Siirt'te devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını ...
(Görüntülü) SİİRT&#039;TE BIÇAKLI KAVGA; 14 YAŞINDAKİ MUSTAFA ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİİRT'TE BIÇAKLI KAVGA; 14 YAŞINDAKİ ...
Siirt'te bıçaklı kavga; 14 yaşındaki Mustafa öldü
YEREL HABERLER Siirt'te bıçaklı kavga; 14 yaşındaki Mustafa öldü
Siirt'te 7. Kitap Fuarı düzenlenecek
YEREL HABERLER Siirt'te 7. Kitap Fuarı düzenlenecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.