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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te kaybolan 2 çocuk Diyarbakır'da bulundu

AA

Siirt'te kaybolan 2 çocuk Diyarbakır'da bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan 2 çocuk, ekiplerin çalışmaları sonucu Diyarbakır'da bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat, Asayiş Şube ve Kurtalan ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, 24 Ekim'de Kurtalan ilçesinde kayıp müracaatında bulunulan 12 yaşlarındaki Z.Y. ve Z.K'nin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çocukların S.S. (21) ile Kurtalan Tren İstasyonunda aynı trene binerek Diyarbakır'a gittiklerini belirledi.

İstihbarat destekli çalışmalarda kayıp çocukların Diyarbakır'da şüphelinin dayısına ait ikamette bulunduğunu tespit eden ekipler, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır'da iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan aramada, Z.Y. ve Z.K. adreste bulundu.

Ekipler şüpheli S.S'yi gözaltına aldı.

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