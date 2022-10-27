Siirt'te odun toplarken düşen kişi öldü

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SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde odun toplamak için çıktığı dağlık alanda düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köprüçay köyü kırsalında odun toplamak için dağlık alana çıkan Emre Zorci (27) dengesini kaybederek düştü.

Zorci'den haber alamayan yakınlarının yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler dağlık alanda Zorci'nin cesedini buldu.

Ceset, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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