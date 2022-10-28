Siirtli kadın, kocasının bağışladığı böbrekle diyalizden kurtuldu

SİİRT (AA) - MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te oturan 43 yaşındaki Ceylan Tekek, 25 yıldır aynı yastığa baş koyduğu temizlik işçisi eşinin bağışladığı böbrek sayesinde diyalizden kurtuldu.

Ceylan ile İsa Tekek (45) çifti, 25 yıl önce Siirt'te evlendi. Evliliklerin 3. yılında böbrek yetmezliği teşhisi konulan Ceylan Tekek'in, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisine başlandı.

Yıllar içinde her iki böbreğinden de rahatsızlanan Tekek, diyaliz için Siirt'teki hastaneye başvurdu.

Son 9 yıldır yaşamını diyaliz ünitesine bağlı sürdüren eşinin durumuna üzülen İsa Tekek, böbrek nakli için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu.

Tahlillerde dokularının uyduğunun belirlenmesi sonucu 29 Ağustos'ta yapılan ameliyatla İsa Tekek'ten alınan böbrek eşine nakledildi. Ceylan Tekek, tedavisinin ardından 4 Eylül'de, eşi de 14 Eylül'de taburcu edildi.

- "Eşim çok iyi bir insan"

Ceylan Tekek, AA muhabirine, eşinin böbreğiyle hayata tutunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Böbrek rahatsızlığının şiddetli ağrı ve yüksek tansiyonla başladığını belirten Tekek, şöyle konuştu:

"Eşim çok iyi bir insan. Bir gün bile kalbimi kırmadı. Bize çok iyi bakıyor, merhametlidir. Yıllardır böbrek rahatsızlığı çekiyordum. Diyalizden geldiğimde bir iş yaptığımda bana 'Çalışma.' diyordu. Diyalizden çıktığım zaman çok acı çekiyordum. Bana böbreğini verdi. Bu zamanda böyle bir eş yok. Kendisiyle gurur duyuyorum. Onun yerinde ben de olsaydım böbreğimi verirdim."

Kocasından hiçbir zaman böyle bir talebinin olmadığını, eşinin kendi rızası ve merhametiyle böbreğini bağışladığını anlatan Tekek, nakilden sonra sağlık durumlarının iyiye gittiğini kaydetti.

Eşiyle 20 günde bir kontrollere gittiklerini belirten Tekek, "Allah kimseye bu hastalığı vermesin. Diyalize bağlı olarak ömür boyu yaşamak çok zor bir şey. Kadına şiddettin konuşulduğu bir dönemde eşimin bana böbreğini vermesi çok önemli. Allah kendisinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

- "Her insanın organ bağışında bulunması lazım"

İsa Tekek ise eşinin hastalığına çözüm bulmak için Türkiye'de birçok hastaneyle temas kurduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bir gün işten eve gelirken eşim de hastaneden gelmişti. İçim yandı. Çocuklarıma, Antalya Akdeniz Üniversitesine gidip organ nakli yapacağımı söyledim. Tetkiklerde böbrek nakli için dokuların uyuştuğunu söylediler. Hiç vakit kaybetmeden ameliyatla böbrek nakli yapıldı. 25 yıl önce gönül verdiğim eşime böbreğimle hayat verdiğim için çok mutluyum. Her insanın organ bağışında bulunması lazım."





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