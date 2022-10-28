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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesini ziyaret etti

AA

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesini ziyaret etti

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesini ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında ilçeye gelen Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aksöğüt ve Akçagedik köylerinde tamamlanan yol çalışmalarını inceleyen Hacıbektaşoğlu, köy sakinleriyle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Yeşilkonak, Kayalısu, ve Tulumtaş grup köy yolundaki asfalt çalışmalarını da denetleyen Hacıbektaşoğlu, KÖYDES projeleri kapsamında ilçede tamamlanan ve yapımı süren çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların daha konforlu ve daha sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için kentin her noktasında yol çalışmasının devam ettiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Siirt'imizin her köşesinde hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Bütün bu çalışmalarımız vatandaşlarımızın mutluğu ve refahı içindir. Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın da hak ettiği yaşam standardına kavuşması, yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmamasını istiyoruz. Çünkü insanın en mutlu olarak yaşayacağı yer doğup büyüdüğü yerdir. Devletimizin bu projeleri siz değerli vatandaşlarımız tarafından iyi takip edilerek bu çalışmaları kazancınızda fırsatlara dönüştürmeniz gerekmektedir."

Kayalısu, Tulumtaş ve Atalay köyleri ile Çeltikbaşı köyüne bağlı Ergüven mezrasını ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, burada da vatandaşlarla bir araya geldi, Tulumtaş Milli Egemenlik İlkokulu ve Tulumtaş Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun ziyaret ve incelemelerinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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