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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip milletin özgürlük ve bağımsızlığının sembolü olan Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Anadolu'nun her köşesinden kadın, erkek, genç ve yaşlı yüz binlerce insanın el ele vererek vatan topraklarını düşman işgalinden kurtardığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Milli egemenliğin tescillendiği Lozan'dan kısa süre sonra 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Şehitlerin kanıyla yazılan bu destan Cumhuriyetle taçlandırılıyordu. 100'üncü yılın arifesinde Cumhuriyetin ilanının 99. yılını kutlarken bize düşen, bu şanlı mirasa ecdadımızın taşıdığı ruhla sahip çıkmaktır. Cumhuriyeti daha nice yüz yıllara taşıyabilmemizin yolu birliğimize ve beraberliğimize sımsıkı sarılmamızdan geçiyor. Milletçe en büyük güvencemiz bu topraklarda birlikte büyüttüğümüz kardeşliğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, güçlü demokrasisi, güçlü ekonomisi ile barış ve kardeşlik iklimi içinde yarınlara umutla yürüyecektir. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanları şükranla anıyoruz."

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