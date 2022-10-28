Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

SİİRT (AA) - Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle sona erdi.
Törene Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurum ve kuruluşların yöneticileri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.