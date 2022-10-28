Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle sona erdi.

Törene Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurum ve kuruluşların yöneticileri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.