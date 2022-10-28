Siirt'te öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

SİİRT (AA) - Siirt'te Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik, öğrencilerin Cumhuriyet konulu şiir okumasıyla başladı.

Okul müdür yardımcısı Fereç Beşer, yaptığı konuşmada, Cumhuriyeti, Türk bayraklarıyla donatılan okulda öğrencilerle birlikte kutladıklarını söyledi.

Velilerin de destek verdiği etkinliğin renkli geçtiğini dile getiren Beşer, "Cumhuriyetin 99. yılını kutlarken bize düşen bu şanlı mirasa ecdadımızın taşıdığı ruhla sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Okul olarak velilerin katılımıyla Cumhuriyet konulu güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden kahraman şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi.

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