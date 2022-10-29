29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

En güzel ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

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SİİRT (AA) - Kurtalan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kurtalan Spor Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, törende yaptığı konuşmada, dirilişin sembolü Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunun yaşandığını söyledi.

Törende, daha sonra öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan halk oyunlar gösterisi ilgiyle izlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda ve etkinliklerde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Törene, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı Fulya Ozan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali İnce, Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Salim Seven, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Zincir, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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