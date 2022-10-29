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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te çizgili sırtlan ölü bulundu

AA

Siirt'te çizgili sırtlan ölü bulundu

SİİRT (AA) - Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, Siirt kırsalında ölü bulundu.

Vatandaşlardan gelen, merkeze bağlı Akdoğmuş ile Koçlu köyleri arasındaki dağlık arazide çizgili sırtlan görüldüğü ihbarı üzerine Doğa Korumu ve Milli Parklar (DKMP) Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu, ölü bulunan hayvanın 6-7 yaşlarında çizgili sırtlan olduğu tespit edildi.

DKMP Siirt Şube Müdürlüğünde görevli orman mühendisi Gökhan Şeker, yaptığı açıklamada, sırtlanla ilgili ihbarı aldıktan sonra bölgede inceleme başlattıklarını söyledi.

"Keçi ve koyun sürülerinin olduğu alanlarda vatandaşlar köpek besliyor ve bu köpekler dışarıdan gelen saldırılara karşı diğer canlılara zarar veriyor. İncelememizde çoban köpeklerinin sürülere zarar vermemesi için çizgili sırtlanı parçaladığını görmekteyiz." ifadelerini kullanan Şeker, bu türü vuran kişilerin idari para cezasıyla cezalandırıldığını kaydetti.

Akdoğmuş köyü sakinlerinden Osman Şen de çalıştığı petrol arama şirketiyle bölgede çalışma yaparken hayvanı gördüğünü anlattı.

Bunun bir çizgili sırtlan olduğunu öğrenince ilgili kuruma haber verdiğini dile getiren Şen, "Hayvanın, çoban köpekleri tarafından parçalandığını gördük. Nesli tükenmekte olan hayvan türü olduğunu öğrenince çok üzüldüm." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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