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Siirt Barosu Başkanı Alptekin, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AA

Siirt Barosu Başkanı Alptekin, basın mensuplarıyla bir araya geldi

SİİRT (AA) - Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Alptekin, bir kafede düzenlenen programda, adaletin önemine değindi.

Toplumu bir arada tutan en önemli unsurun adalet duygusu olduğunu ifade eden Alptekin, "Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Yargı organlarının herkesin güvendiği ve gönül rahatlığıyla kendini teslim ettiği bir kurum olarak işlemesi şarttır. Halkın yargıyla ilgili beklentilerinin karşılanması ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Yine güvenilir yargının vazgeçilmez koşullarından biri etkili bir savunma gücünün varlığıdır. Adaletin temeli savunmadır, bunu sağlayan da avukatlardır." diye konuştu.

Alptekin, sivil toplum kuruluşu olarak kentte kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmeye önem gösterdiklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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