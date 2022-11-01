Siirt'te 7. Kitap Fuarı açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te 7. Kitap Fuarı açıldı

AA

Siirt'te 7. Kitap Fuarı açıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te "Her kitap yeni bir dünya" temasıyla düzenlenen "7. Siirt Kitap Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Valilik himayesinde, Siirt Belediyesinin ev sahipliğinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuar törenle açıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, törende, "Bir kitaptır Siirt, üç dilde yazılan" sloganıyla ilki 2013 yılında açılan fuarın bu kadim şehrin kültürel hayatının vazgeçilmez bir etkinliği olduğunu söyledi.

Geleneksel hale gelen fuarın her yıl daha da geliştiğini belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Kitaplar, insanlığın binlerce yıllık medeniyet birikimini bizlere anlatandır. Bu manada kitaplar, düşünce dünyamıza hayat veren pınarlardır. Kadim kentin kültür ve fikir hayatına çok değerli bir katkıdır. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzun her kesimini birbirinden kıymetli yazarlarla bir araya getiren, ilim okyanusunda esrarlı yolculuklara yelken açmamıza vesile olan kitap fuarımız, fikir dünyamızı zenginleştirmektedir. "

Bu organizasyonun çocuk ve gençlerin kitaba olan sevgisini artırdığını aktaran Hacıbektaşoğlu, bu durumun ülkenin yarınları adına umut verdiğini anlattı.

"Okuyan bir neslin aydınlık yarınları müjdelediği muhakkaktır. Siirt Kitap Fuarı, şehrimizde yeni yazarların ve şairlerin ortaya çıkmasına kapı aralayacak bir organizasyondur." diyen Hacıbektaşoğlu, herkesi 7 gün sürecek bu kültür ve edebiyat şölenine davet etti.

- "Herkesin kitap okuma imkanına kavuştuğu bir atmosfer yaşıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da kitapla tanıştığı kentte böyle fuarları kitapseverlerle buluşturmanın oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Kentte eğitim kurumu sayısının her geçen gün artması ve Siirt Üniversitesinin (SİÜ) kurulmasıyla kitaba ilişkin oldukça önemli bir atmosfer oluştuğunu dile getiren Aktay, "Siirt kitaba yabancı bir şehir değildir. Herkesin kitap okuma imkanına kavuştuğu bir atmosfer yaşıyoruz." dedi.

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma da gençlere haftada bir kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Fuara katılan edebiyatçı yazar Doç. Dr. Erhan Akın, kitap okumanın zihnin en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu bildirdi.

Öğrencilerden Elif Yaren Buğdaycı da arkadaşlarıyla ilgi duyduğu kitapları aldığını dile getirerek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

120 yayınevinin katıldığı fuar, 7 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Fuarın açılışına, SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Barosu Başkan Vekili Sinem Çalapkulu Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
Siirt'te 15 gün süreyle eylem yasağ
YEREL HABERLER Siirt'te 15 gün süreyle eylem yasağ
Siirt Barosu Başkanı Alptekin, basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Siirt Barosu Başkanı Alptekin, basın mensuplarıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.