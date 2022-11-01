Siirt'te 7. Kitap Fuarı açıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te "Her kitap yeni bir dünya" temasıyla düzenlenen "7. Siirt Kitap Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Valilik himayesinde, Siirt Belediyesinin ev sahipliğinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuar törenle açıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, törende, "Bir kitaptır Siirt, üç dilde yazılan" sloganıyla ilki 2013 yılında açılan fuarın bu kadim şehrin kültürel hayatının vazgeçilmez bir etkinliği olduğunu söyledi.

Geleneksel hale gelen fuarın her yıl daha da geliştiğini belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Kitaplar, insanlığın binlerce yıllık medeniyet birikimini bizlere anlatandır. Bu manada kitaplar, düşünce dünyamıza hayat veren pınarlardır. Kadim kentin kültür ve fikir hayatına çok değerli bir katkıdır. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzun her kesimini birbirinden kıymetli yazarlarla bir araya getiren, ilim okyanusunda esrarlı yolculuklara yelken açmamıza vesile olan kitap fuarımız, fikir dünyamızı zenginleştirmektedir. "

Bu organizasyonun çocuk ve gençlerin kitaba olan sevgisini artırdığını aktaran Hacıbektaşoğlu, bu durumun ülkenin yarınları adına umut verdiğini anlattı.

"Okuyan bir neslin aydınlık yarınları müjdelediği muhakkaktır. Siirt Kitap Fuarı, şehrimizde yeni yazarların ve şairlerin ortaya çıkmasına kapı aralayacak bir organizasyondur." diyen Hacıbektaşoğlu, herkesi 7 gün sürecek bu kültür ve edebiyat şölenine davet etti.

- "Herkesin kitap okuma imkanına kavuştuğu bir atmosfer yaşıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da kitapla tanıştığı kentte böyle fuarları kitapseverlerle buluşturmanın oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Kentte eğitim kurumu sayısının her geçen gün artması ve Siirt Üniversitesinin (SİÜ) kurulmasıyla kitaba ilişkin oldukça önemli bir atmosfer oluştuğunu dile getiren Aktay, "Siirt kitaba yabancı bir şehir değildir. Herkesin kitap okuma imkanına kavuştuğu bir atmosfer yaşıyoruz." dedi.

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma da gençlere haftada bir kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Fuara katılan edebiyatçı yazar Doç. Dr. Erhan Akın, kitap okumanın zihnin en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu bildirdi.

Öğrencilerden Elif Yaren Buğdaycı da arkadaşlarıyla ilgi duyduğu kitapları aldığını dile getirerek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

120 yayınevinin katıldığı fuar, 7 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Fuarın açılışına, SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Barosu Başkan Vekili Sinem Çalapkulu Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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