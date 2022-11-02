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SİİRT (AA) - Siirt'te vatandaşlar kaçak avcılık konusunda bilgilendirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, av koruma ve kontrol ile HAYDİ polis ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu otogar ve kahvehanelerde kaçak avlanma konusunda bilgilendirme yaptı.

Ekipler, keklik, tavşan, bıldırcın, sülün, saka kuşu, şahin, kartal, atmaca ve ördek gibi kanatlı hayvanların taşınmasının yasak olduğunu ve izinsiz taşınan yaban hayvanlarının tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanacağı, kaçak avcılıkla ilgili her türlü ihbarın kolluk kuvvetlerine bildirmelerini istedi.

Otogara kaçak avcılığa ilişkin afişler asıldı.

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