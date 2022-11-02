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Siirt'te psikiyatri hastalarının el işi ürünleri sergilendi

AA

Siirt'te psikiyatri hastalarının el işi ürünleri sergilendi

SİİRT (AA) - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) tedavi gören psikiyatri hastalarının rehabilitasyon çalışmaları kapsamında el işi ürünleri sergilendi.

TRSM ve Siirt Halk Eğitimi Merkezi (HEM) iş birliğiyle merkezde tedavi gören hastalarını topluma kazandırmak amacıyla hastane girişinde düzenlenen el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta, türküler seslendiren hastalar, daha sonra halk oyunları gösterisi sundu.

TRSM sorumlu hekimi Uzm. Dr. Sadık Aydın, AA muhabirine, merkez olarak amaçlarının hastaların hastaneye yatışını azaltmak ve onların toplum içindeki işleyişini artırmak olduğunu söyledi.

HEM ile iş birliği sonucu hastalara terapi eğitimleri verdiklerini kaydeden Aydın, "Bu eğitimlerimiz arasında ahşap ve ebru, müzik, halk oyunları ve resim gibi kurslarımız var. Düzenli olarak hastalarımızı açık havada parklara götürüyoruz. Gezi, spor ve yemek etkinlikleri düzenliyoruz. Bu kapsamda bu ürünlerin sergisini yaptık." dedi.

Temel amaçlarının hastalara sadece ilaç verip evlerine göndermek değil, hastaların kapalı ortamda kalmasını engellemek, toplum içinde bulunmasını, sosyalleşmesini ve motivasyonunu artırmak olduğunu belirten Aydın, geleneksel psikiyatri anlayışının dışına çıkmayı hedeflediklerini aktardı.

Ziyaretçilerden Aynur Ayaz da hastaların bu tür sanatsal etkinliklerle rehabilite edilmesinin önemli olduğunu aktararak, sergiye beğendiğini dile getirdi.

Sergiyi gezen davetliler, TRSM'de tedavi gören hastaların ürünlerini satın aldı.

Sergi, 4 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Serginin açılışına, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Şakir Özer, hasta yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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