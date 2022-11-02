Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt Valiliğini ziyaret etti

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SİİRT (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt Valiliğini ziyaret etti.

Bölgede denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Valilik ziyaretinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılandı.

Valiliğin "Şeref Defteri"ni imzalayan Çetin, Hacıbektaşoğlu ile makamında bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu, Çetin'e Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.

Ziyarette, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük de yer aldı.

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