Devletin desteğiyle kurulan tesiste 2 bin ton Siirt fıstığı işleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devletin desteğiyle kurulan tesiste 2 bin ton Siirt fıstığı işleniyor

AA

Devletin desteğiyle kurulan tesiste 2 bin ton Siirt fıstığı işleniyor

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Geçen sezon 2 bin ton ürün işlenen Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi'nde bu sezon bu rakamın 5 bin tonu bulması bekleniyor.

Yıllık ortalama 30 bin ton üretilen Siirt fıstığının işlenip yurt içi ve yurt dışına pazarlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş birliğinde proje yürütülüyor.

Proje kapsamında 5 yıl önce kurulan ve 10 milyon avroya mal olan Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi'nde hasadın ardından hummalı çalışma başladı.

Valilik bünyesinde faaliyet gösteren, günlük 20 ton fındık işleme ve paketleme kapasitesine sahip tesisteki laboratuvarda "aflatoksin" analizi yapılıyor.

Analizin ardından işlenerek "Fistalora", "Anadolce" ve "Siirt'ten" markalarıyla paketlenen Siirt fıstığı, yurt içindeki marketlerin raflarında yerini almasının yanı sıra bugüne kadar Almanya, Hollanda, Romanya, Belçika ve Çin'e ihraç edildi.

Üreticiden aldığı fıstığı işleyen tesis ayrıca fason işleme hizmeti de veriyor. Fason işleme dahil geçen sezon 2 bin ton ürün işlenen tesiste, bu sezon bu rakamın 5 bin tonu bulması bekleniyor.

Geçen sezon tesisin üreticiden alıp işlediği 500 ton fıstıktan 100 tonu ihraç edildi. Bu sezon üreticiden alınıp işlenmesi planlanan bin ton fıstığın önemli kısmının yurt dışına gönderilmesi hedefleniyor.

- "Siirt fıstığının hak ettiği değere ulaşmasını istiyoruz"

Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi Müdürü Sinan Çelik, AA muhabirine, tesis olarak Siirt fıstığının kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fıstığın hem Siirt'in ekonomisi hem de şehrin tanıtımı için önemli bir ürün olduğunu dile getiren Çelik, "Bağımsız şirketlerce yapılan çalışmalar sonucu tesisimiz 'yön belirleyen' şirketler kategorisinde yerini aldı. Siirt fıstığının tüm dünyaya tanıtılarak hak ettiği değere ulaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Tesiste çalışan kadınlardan Elvan Erten, fıstığın ayıklama ve kavurma gibi birçok aşamadan geçtikten sonra müşteriye ulaştığını belirtti.

Tesiste titiz ve özenli bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Erten, "Fıstık, Siirt için çok değerli. Markalaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Özlem Aşkara ise kentte birçok ailenin geçimini fıstıktan kazandığını anlatarak, "3 yıldır burada çalışıyorum. Ayıklama yapıyorum. Burada fıstığın hak ettiği değere ulaşması için çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Sibel Kalkan da kaliteden ödün vermeden Siirt fıstığını tüketiciye ulaştırmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Siirt'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt ...
Siirt'te psikiyatri hastalarının el işi ürünleri sergilendi
YEREL HABERLER Siirt'te psikiyatri hastalarının el işi ürünleri ...
Siirt'te vatandaşlar kaçak avcılık konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Siirt'te vatandaşlar kaçak avcılık konusunda ...
Siirt'te 7. Kitap Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Siirt'te 7. Kitap Fuarı açıldı
Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.