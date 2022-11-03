Devletin desteğiyle kurulan tesiste 2 bin ton Siirt fıstığı işleniyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Geçen sezon 2 bin ton ürün işlenen Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi'nde bu sezon bu rakamın 5 bin tonu bulması bekleniyor.

Yıllık ortalama 30 bin ton üretilen Siirt fıstığının işlenip yurt içi ve yurt dışına pazarlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş birliğinde proje yürütülüyor.

Proje kapsamında 5 yıl önce kurulan ve 10 milyon avroya mal olan Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi'nde hasadın ardından hummalı çalışma başladı.

Valilik bünyesinde faaliyet gösteren, günlük 20 ton fındık işleme ve paketleme kapasitesine sahip tesisteki laboratuvarda "aflatoksin" analizi yapılıyor.

Analizin ardından işlenerek "Fistalora", "Anadolce" ve "Siirt'ten" markalarıyla paketlenen Siirt fıstığı, yurt içindeki marketlerin raflarında yerini almasının yanı sıra bugüne kadar Almanya, Hollanda, Romanya, Belçika ve Çin'e ihraç edildi.

Üreticiden aldığı fıstığı işleyen tesis ayrıca fason işleme hizmeti de veriyor. Fason işleme dahil geçen sezon 2 bin ton ürün işlenen tesiste, bu sezon bu rakamın 5 bin tonu bulması bekleniyor.

Geçen sezon tesisin üreticiden alıp işlediği 500 ton fıstıktan 100 tonu ihraç edildi. Bu sezon üreticiden alınıp işlenmesi planlanan bin ton fıstığın önemli kısmının yurt dışına gönderilmesi hedefleniyor.

- "Siirt fıstığının hak ettiği değere ulaşmasını istiyoruz"

Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi Müdürü Sinan Çelik, AA muhabirine, tesis olarak Siirt fıstığının kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.



Fıstığın hem Siirt'in ekonomisi hem de şehrin tanıtımı için önemli bir ürün olduğunu dile getiren Çelik, "Bağımsız şirketlerce yapılan çalışmalar sonucu tesisimiz 'yön belirleyen' şirketler kategorisinde yerini aldı. Siirt fıstığının tüm dünyaya tanıtılarak hak ettiği değere ulaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Tesiste çalışan kadınlardan Elvan Erten, fıstığın ayıklama ve kavurma gibi birçok aşamadan geçtikten sonra müşteriye ulaştığını belirtti.

Tesiste titiz ve özenli bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Erten, "Fıstık, Siirt için çok değerli. Markalaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Özlem Aşkara ise kentte birçok ailenin geçimini fıstıktan kazandığını anlatarak, "3 yıldır burada çalışıyorum. Ayıklama yapıyorum. Burada fıstığın hak ettiği değere ulaşması için çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Sibel Kalkan da kaliteden ödün vermeden Siirt fıstığını tüketiciye ulaştırmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.