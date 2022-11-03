Siirt'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, zor durumda olan vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para verdikleri, bu kişilerin mal varlıklarını üzerlerine geçirmeye çalıştıkları, vatandaşları darbederek verdikleri paraları tahsil etmeye çalıştıkları ve çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri değerlendirilen S.E, Ş.E. ve Ü.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlılar, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kesici alet, çok sayıda fişek, senet ve dekontlar, faizle verdikleri paraları kaydettikleri fiziki ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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