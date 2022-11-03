Siirt'te bölgesel atletizm yarışları yapılacak

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SİİRT (AA) - Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, kentte Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe Atletizm yarışlarının yapılacağını belirtti.

Kısacık, 20 ilin katılmasıyla düzenlenecek yarışlar için hazırlıkların başlatıldığını aktardı.

Siirt'i bir spor şehri yapma çabası içinde olduklarını dile getiren Kısacık, şunları aktardı:

"İlimizde bölgesel yarışmaların yapılması için gayret gösteriyoruz. Atletizm yarışlarının ilimizde yapılması için federasyon nezdinde yaptığımız girişimler sonuç verdi. Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe Atletizm yarışlarının ilimizde yapılması kararı alındı. 20 ilden 400 sporcunun şehre gelmesi bekleniyor. Farklı branşlardaki federasyon başkanları ile de görüşmelerimiz devam ediyor."

Kısacık daha sonra atletizm il temsilcisi Muhittin Gürhan ile parkur alanında incelemede bulundu.

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