Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu köylerde incelemelerde bulundu

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesinin Tosuntarla ve Palamutlu ile Tillo ilçesinin Akyayla köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, ilk ziyaretini Tosountarla köyüne yaptı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Hacıbektaşoğlu, taleplerini dinledi.

Köydes projeleri kapsamında Tosuntarla köyü yolunun, Kilis mezrasından başlamak üzere 8,5 kilometrelik kısmının alt yapı ve stabilize çalışmalarının tamamlandığını belirten Hacıbektaşoğlu, önümüzdeki günlerde birinci kat sathi asfalt kaplama yapılacağını aktardı.

Köylerin yaşam standartlarının yükseltildiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "DSİ tarafından 12 bin metreküp su depolama hacim kapasitesine sahip Tosuntarla Köyü Hayvan İçme Sulama Göleti tamamlanarak 2 bin 500'ü küçükbaş ve 200'ü büyükbaş hayvan için içme suyu temini sağlanmıştır." dedi.

Hacıbektaşoğlu daha sonra Palamutlu köyü, Tillo ilçesinin Akyayla köylerinde incelemede bulundu, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.



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