Siirt'te günde 6 bin ekmeğin satılacağı halk ekmek büfeleri kuruldu

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SİİRT (AA) - Siirt'te kent merkezindeki 8 noktaya halk ekmek büfeleri yerleştirildi.

Siirt Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Abdulhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hazırlanan ekmekler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yanı, Millet Bahçesi önü, Yeni Mahalle Semt Pazarı önü, Tillo Caddesi Aytemiz Petrol yanı, Conkbayir Mahallesi muhtarlık binası yanı, Mehmetçik İlkokulu karşısı, Çakmak Mahallesi Polis Lojmanları yanı ve Cumhuriyet Caddesi eski Gazi İlkokulu önündeki küfelerde satışa sunulacak.

İlk etapta günlük 6 bin sonraki aşamada 10 bin ekmeğin satışının planlandığı büfelerden 7.30 ile 9.30 ve 16.00 ile 18.00 saatlerinde hizmet verilecek.

İlk gün ücretsiz dağıtılacak ekmeklerin 2,5 liradan satılacağı belirtildi.

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