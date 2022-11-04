Siirt'te kaçak avlanmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları

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SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinin köylerinde kaçak avlanmaya yönelik bilgilendirme yapıldı.

Siirt Doğa Korum ve Milli Parklar Şubesi, Van 14. Bölge Müdürlüğü Gevaş Şefliği av koruma ve kontrol ile jandarma ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Beğendik beldesi, Belenoluk, Bent ve Doğan köylerindeki vatandaşları bilgilendirdi.

Avcılık faaliyetlerine kapalı olan bölgede keklik, tavşan, bıldırcın, sülün, saka kuşu, şahin, kartal, atmaca ve ördek gibi hayvanların avlanmasının yasak olduğunu aktaran ekipler, kaçak avlananlara para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Yasadışı avcılık yapanların güvenlik güçlerine ihbar etmelerini isteyen ekipler, daha sonra köy meydanlarına kaçak avcılık konusunda uyarıcı afişler astı.

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