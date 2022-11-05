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Siirt Botan Vadisi Milli Parkı'nda yorgun düşmüş çakal görüntülendi

AA

Siirt Botan Vadisi Milli Parkı'nda yorgun düşmüş çakal görüntülendi

SİİRT (AA) - Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda çakal görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin kaçak avcılara yönelik yapılan denetimler sırasında yorgun düşmüş bir çakal gördüğü bildirildi.

Vatandaşların bağ ve bahçelerinde gördükleri yaban hayvanlarına zarar vermemeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların kırsal bölgelerde ortaya çıktığı ve bu konuda vatandaşların daha dikkatli olmaları istendi.

Yaralı veya bitkin görülen hayvanların Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Yaban hayatını hep beraber yerinde besleyelim. Gelecek nesillerin bu türleri görebilmeleri ve sürdürülebilir bir yaban hayatı için bu canlıları korumamız gerekiyor. Bu türlere zarar verenlere idari yaptırım uygulanacak." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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