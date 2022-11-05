Siirt'te 85 yaşındaki bedensel engelliye akülü araç temin edildi

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi ihtiyaç sahibi 85 yaşındaki Abdullah Ünal'a akülü araç desteğinde bulundu.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ev ziyaretleri kapsamında Ünal'ın akülü araç talebini değerlendirdi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla temin edilen akülü araç, ekipler tarafından Ünal'a teslim edildi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, engelli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için belediyenin sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiğini belirtti.
Akülü araçların ev ziyaretlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını dile getirin Özekinci, engellilere yönelik desteklerin devam edeceğini aktardı.