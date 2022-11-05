Siirt Üniversitesi'nde bal hasadı yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) bal hasadı gerçekleştirildi.

SİÜ'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, Kezer Yerleşkesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkez'inde gerçekleştirilen bal hasadına katıldı.

Siirt'te balın markalaşmasına öncülük edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balın araştırılması, geliştirilmesi, kontrollü üretim ve veriminin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu yıl Pervari ilçesinin Çobanören köyü yaylasında kurulan AR-GE arıcılığı, üniversitemizin bünyesinde gerçekleştirildi. Pervari balı ülkemizde şifa kaynağı olarak görülen ve aranan birkaç baldan birisidir. Lezzeti, şifası ve kalitesiyle aranan bir bal olan Pervari balı ile ilgili araştırmalar, müdürlük tarafından devam ettirilmekte olup döner sermaye işletmelerimiz aracılığıyla satışı yapılmaktadır."





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