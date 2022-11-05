Siirt Kitap Fuarı'na ilgi sürdü

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SİİRT (AA) - Siirt'te bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı'ndaki yoğunluk devam etti.



Valilik ve Siirt Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen fuara ilçelerdeki öğrenciler de ilgi gösterdi.



Vali Yardımcısı Mehmet Sert, AA muhabirine, fuara yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kitapseverlerin fuarda yazarları yakında görme fırsatı da yakaladığını belirten Sert, "Yoğun katılım bizi mutlu ediyor. Öğrenciler için burası bir tecrübedir. Kitapların kokusunu almak onları hayal dünyasında gezdiren insanları gerçekte görmek çok güzel bir duygudur. Önümüzdeki yıllarda da kitap fuarlarını sürdüreceğiz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin de yoğun katılımın olduğu fuarı ilk gün 7 bin kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

7 Kasım'da sona erecek fuara ilçelerden gelen öğrenciler için araç kaldırıldığını dile getiren Tekin, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi var. Yazarlar için imza ve söyleşi günü tertiplendi. Ayrıca öğrenciler, okullarda kendileriyle bir araya getirdiğimiz yazarların deneyimlerinden istifade ediyor." diye konuştu.

Çocuk kitapları yazarı Adnan Güneş ise fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazar Erkan Karasoy da fuardaki ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, Siirtlilerin yazarlara ve kitaplara yaklaşımından etkilendiğini, önümüzdeki yıllarda da fuara katılmayı planladığını söyledi.

Üniversite öğrencisi Merve Ertek de özellikle öğrencilerin fuara gelip yazarlarla tanışmasının ve istediği kitapları almasının çok önemli olduğunu kaydetti.





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