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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, partisinin Siirt'teki toplantısına katıldı

AA

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, partisinin Siirt'teki toplantısına katıldı

SİİRT (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Siirt'te düzenlediği toplantıda konuştu.

Perinçek, beraberinde bir süre önce Vatan Partisine katılan iş insanı Ethem Sancak ile katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, parti olarak tasarruf ve üretime önem verdiklerini anlattı.

Türkiye'nin geleceği için çok esaslı kadrolar yetiştirdiklerini belirten Perinçek, sorunların çözümü için uluslararası arenada da gerekli çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Doğu Perinçek, şöyle devam etti:

"Ethem arkadaşımızla önümüzdeki 2 ay içinde, kasım veya aralık ayında Suriye'ye gidiyoruz, Sayın Beşar Esad'ın davetlisi olarak. O Suriyeliler de bizim kardeşlerimiz. Araya dikenli teller çekilmiş, duvarlar yapılıyor. Yıkacağız o duvarları, o dikenli telleri kaldıracağız. Oradan tırlar gelsin, tırlar. Ticaret gelsin, ticaret gitsin. Burada üretilen mallar gitsin. Komşularımızla alışverişi tekrar canlandıracağız. Onun görüşmelerini yapacağız. Aynı zamanda terörü bitirmek, Suriye'de terörü bitirmek ve ülkelerimize huzur ve barışı getirmek, böylece üretim yapabileceğimiz koşulları sağlamak, ticaret yapacağımız barış, huzur koşullarını sağlamak. Bunu Suriye ile de görüşeceğiz. Dolayısıyla Vatan Partisi dış politika açısından da önümüzdeki dönemin çözümlerine hazır."

İş insanı Ethem Sancak da partilerinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, memleketi Siirt'ten destek beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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