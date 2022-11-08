"İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nde Siirt'te 903 konut için kura çekildi

SİİRT (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde 903 konut için Siirt'te kura çekildi.

Siirt Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura töreninde konuşan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl önce ortaya koyduğu iradeyle planlı kentleşme ve konut üretimi seferberliği kapsamında 20 yılda 1 milyon 170 bin konuta ulaşıldığını söyledi.

TOKİ olarak birçok alanda 35 bin 335 eser kazandırdıklarını ifade eden Karaca, "20 yıl içinde bu projeleri 'herkes için konut', 'insanca yaşam' ve 'ekonomik olarak ulaşılabilir konut' hedefleri doğrultusunda yatay mimariden taviz vermeden yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza müjdelediği 250 bin konut, 1 milyon alt yapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri projeleri, 250 alt sektörü etkileyerek üretime ve istihdama bereket ve rekabet getirecek, doğrudan ve dolaylı milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayacaktır." diye konuştu.

Karaca, TOKİ olarak ülkenin her metrekaresinde vatandaşın yanında olduklarını dile getirerek, ülkede yaşanan sel, deprem ve yangınlarda da milletin yanında olduklarını anlattı.

Bu proje kapsamında da 2 yıl içinde 250 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceklerini belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin bu en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde ilk etapta Siirt'te Toplu Konut İdaresi tarafından merkezde 629, Baykan'da 150, Tillo'da 124 ve Eruh'ta 47 konut için toplam 5 bin 106 başvuru olmuştur. 81 ilimizde olduğu gibi burada da kuralarımızı noter huzurunda çekiyoruz. Dijital ortamda bu kuralar canlı olarak yayımlanıyor. Vatandaşımızın gözü önünde kuralar çekiliyor ve hak sahipleri belirleniyor."

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu da kent genelinde yapılacak 950 konuttan 903'ü için kura çekildiğini ifade ederek, hak sahiplerinin noter huzurunda belirlendiğini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, "Hedefimiz huzur ve güven ortamında ilimizi bulunduğu yerden daha ileriye götürmek, hizmetin en güzeline layık olan değerli Siirt halkına da daha iyi bir yaşam kalitesi sunacak ortamı hazırlamak, vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmektir. El ele ve gönül gönülle bu hedefe doğru yürümek en önemli gücümüzdür." dedi.

Konuşmaların ardından merkez ile Baykan ve Tillo ilçelerinde yapılacak 903 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Eruh ilçesinde inşa edilecek 47 konut için ise başvuranların tamamı hak sahibi oldu.

Kura törenine, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



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