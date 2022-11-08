Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak gazetecilerle bir araya geldi

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SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şındak, Kezer Yerleşkesi Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Üniversitede her geçen yıl öğrenci ve akademik personelin katlanarak arttığını belirten Şındak, şunları kaydetti:

"15 yıllık bir üniversite olmamıza rağmen 10 fakülte, 3 yüksek okul, 4 enstitü ve 20 araştırma ve uygulama merkezinin kurulması bir prensip çerçevesinde oldu. Bazen sahada sizlerle de fikir alışverişleri sonucu ortaya çıkan yenilikleri her zaman kendimize ilke edindik. Geldiğimiz noktada ilerleyen ve gelişen bir üniversite görüyoruz. 19 bin öğrenciye ulaştık. Şehir nüfusunun neredeyse yüzde 15'ini öğrenciler oluşturuyor. Bunların yüzde 15'i de yabancı uyruklu öğrencilerdir."

Siirt'in tarım ve hayvancılık şehri olduğunu, bu alanlara yönelik üniversitenin önemli çalışmaları bulunduğunu aktaran Şındak, Veteriner Fakültesi bünyesindeki Küçükbaş Hayvan Sperma Payetleme birimi ve Hayvan Hastanesinin inşaatında sona gelindiğini bildirdi.

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