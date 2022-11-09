Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.



Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşı ile tarih sahnesine daha güçlü çıkıldığını aktaran Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk, temellerini attığı aydınlık yarınlarımızı inşa ederken, ilke ve idealleri ile milletimize daima ışık olmuştur. Eserlerini ve davasını korumak ve yükseltmek en büyük idealimiz olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bugün Cumhuriyetimizin kuruluş idealine uygun olarak özgür ve müreffeh dünyanın güçlü ve lider bir ülkesi, bölgesinde ve dünyada da barışın öncüsü, saygın bir ülke haline gelmiştir. Bugün bizlere düşen görev ise vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, Atatürk’ün bırakmış olduğu mirası geleceğe taşımak ve göstermiş olduğu yolda muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaktır. Kurtuluş Savaşımızın önderi eşsiz kahraman Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve İstiklal Mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır."

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