Ağrı'daki trafik kazasında ölen otobüs şoförü Siirt'te defnedildi

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SİİRT (AA) - Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerden otobüs şoförü Abdulkerim Kınay'ın cenazesi Siirt'in Baykan ilçesinde toprağa verildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 57 yaşındaki Kınay'ın cenazesi, ambulansla Baykan'ın Veyselkarani beldesine getirildi.

Kınay'ın cenazesi Molla Muhyettin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeşilçevre Mezarlığında defnedildi.

Cenaze töreninde Kınay'ın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın iki gün önce Tutak ilçe merkezinde karıştığı kazada, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülmüştü. Kazada 8 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

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