Siirt'te oyun oynarken gözüne bıçak saplanan 3 yaşındaki çocuk yaralandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te oyun oynarken gözüne meyve bıçağı saplanan 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Doluharman köyü Göçer evleri mevkisinde yaşayan E.İ, evde oyun oynadığı sırada sağ gözüne meyve bıçağı saplandı.

Haber verilmesi üzerine köye giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.İ, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağ gözünde yırtılma olduğu tespit edilen çocuk, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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