Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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SİİRT (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84. yılında Kurtalan ilçesinde törenle anıldı.



Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda devam eden programda Türk Tarih Kurumunun hazırladığı "10 Kasım Son Yolculuk" adlı video gösterimi yapıldı.



Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu programda, ilçede görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Program, "Atatürk Haftası" konulu düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.







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