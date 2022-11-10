Siirt'te hırsızlık suçundan yakalanan zanlı tutuklandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te hırsızlık suçlarından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kooperatif Mahallesi Termol Camisi yanındaki inşaattan 2 matkap ve çeşitli ebatlarda kablo ile Conkbayır Mahallesi Emrullah Tren Caddesindeki Halk Ekmek Satış büfesinde 250 lira çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda hırsızlık suçlarının şüphelisi olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.

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