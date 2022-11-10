Siirt İl Jandarma Komutanlığından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" klibi

SİİRT (AA) - Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.
Klip, Valilik sosyal medya hesabından, "Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Mücadelemizin baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadeleriyle paylaşıldı.
Klipte, Büyük Önder Atatürk, Türk bayrağı, Atatürk Anıtı önünde selam veren asker ve çocuklar görülüyor.