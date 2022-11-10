Siirt'te üniversite öğrencilerinden mezradaki çocuklara ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi öğrencileri, Şirvan ilçesinin İkizler köyünün Nergizli mezrasındaki kardeşleri ile bir araya geldi.



Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İletişim Kulübü üyeleri, Nergizli mezrasındaki çocukları ziyaret etti, birlikte çeşitli etkinlikler yaptı.



Palyaçolar eşliğinde eğlenceli zaman geçiren çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.



Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İdris Kara, geziye ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitelerin toplumsal faaliyetlere duyarlı olmasının en az bilimsel faaliyetler kadar önemli olduğunu belirtti.



Kara, gençleri çocuklarla buluşturan etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe katılan öğretim görevlisi Yusuf Çelik de köy çocuklarına yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Bir önceki etkinlikle ilgili olumlu dönüşler aldığımız için öğrencilerimizle Siirt Sosyal Bilimler Yüksekokulu İletişim Kulübü çatısı altında yeniden bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Süreç planladığımız gibi geçti. Çocukların mutluluğuna ortak olduk." ifadelerini kullandı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.