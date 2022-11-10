Siirt Belediyesine 25 personel alınacak

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesine, çeşitli iş kollarında görevlendirilmek üzere 25 personel alınacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, 20 otobüs şoförü, 2 motor ustası, araç tamirinde görevli 3 usta olmak üzere 25 personel alınacağı bildirildi.
Personel alımında en az 3 yıl deneyim şartı arandığı ifade edilen açıklamada, başvuruların 16 Kasım Çarşamba günü mesai bitiminde sona ereceği belirtildi.
Açıklamada, bu konuda detaylı bilgiye belediyenin resmi internet sayfasından ulaşılabileceği kaydedildi.