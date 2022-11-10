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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Belediyesine 25 personel alınacak

AA

Siirt Belediyesine 25 personel alınacak

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesine, çeşitli iş kollarında görevlendirilmek üzere 25 personel alınacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, 20 otobüs şoförü, 2 motor ustası, araç tamirinde görevli 3 usta olmak üzere 25 personel alınacağı bildirildi.

Personel alımında en az 3 yıl deneyim şartı arandığı ifade edilen açıklamada, başvuruların 16 Kasım Çarşamba günü mesai bitiminde sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, bu konuda detaylı bilgiye belediyenin resmi internet sayfasından ulaşılabileceği kaydedildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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