Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker için mevlit okutuldu

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SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde 10 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker ve şehitler için mevlit okutuldu.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Dadaşlar Şehitliği'nde düzenlenen programda, Müftülük görevlilerince mevlit okutuldu, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu şehitler için dua etti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, şehit Kürşat Güneş'in ailesinin taleplerini dinledi, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bölgede yapılan kararlı operasyonlarla terör örgütünün bitme noktasına geldiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "10 Kasım 2012'de elim bir helikopter kazası sonucu şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından davetlilere yemek ikram edildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyon Başkanı Erhan Obut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, kurum müdürleri ve helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş katıldı.

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