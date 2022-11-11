Güneydoğu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluştu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Batman'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Şehit Er Hayri Ayhan Kışlası'nda, "Türkiye Yüzyılı'na Nefes" temasıyla fidan dikim programı düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da ağaçlandırma seferberliğine yeni fidanları dikerek katkıda bulunacaklarını söyledi.

Yaklaşık 15 bin kilometrekare alana sahip ilin yüzde 24'ünün ormanla kaplı olduğunu aktaran Vali Su, "Diyarbakır'da bugün vesilesiyle tüm ilçe ve il merkezimizde toplam 210 bin, bu yıl içerisinde de 700 bin fidanı inşallah toprakla buluşturacağız. Yeni nesillerimize güzel vatanımızı daha güzel şekilde bırakmak için canla başla gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit de konuşma yaptı.

Ardından Vali Su ve kurum müdürleri, askerler ve öğrenciler fidan dikti.

Programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepoğlu Ataman, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kurum müdürleri ve çocuklar katıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkarlar İşleri Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının (DESOB) iş birliğiyle oluşturulan "Esnaf Hatıra Ormanı"nda etkinlik düzenlendi.

Programa katılan Vali Su, ildeki ağaç varlığı ve fidan dikmenin önemine değindi.

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu da hedeflerinin yaklaşık 60 bin esnaf kadar fidan dikmek olduğunu kaydetti.

Etkinliğe katılan öğrenciler yöreye ait türküler seslendirdi.

Vali Su, şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verdi. Program, ağaç dikimiyle sona erdi.

- Siirt

Siirt Valiliğince merkez Afetevleri Mahallesi'ndeki Adalet Ormanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut ile il protokolünün de katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Alana 1000 çam fidanı dikildi. İl genelinde ise 29 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdi Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, hakimler, cumhuriyet savcıları, kurum müdürleri, jandarma, polis, zabıta ve adliye personeli ile vatandaşlar katıldı.

- Şırnak

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte de Vali Osman Bilgin, dünyanın ve ülkenin azalan ormanlar, su kaynakları ve kirlilikle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Ağaçlandırma seferberliği ile Türkiye'nin tüm dünyaya öncülük ettiğini ifade eden Bilgin, ülkede orman varlığının attığını söyledi.

Bilgin, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri öyle ironi ki, halkımızın aklı ile alay edercesine batıda orman yangınlarını yapan bu örgüt doğuda da orman sevdalısı gibi görünüyor. O nedenle biz buna karşı tedbir almak, halkımızı bu konuda bilinçlendirmek, halkımıza bunun böyle olmadığını anlatmak, devletin ormancılıkla ilgili verdiği destekleri, yani gerçeği anlatmamız gerekiyor."

Konuşmanın ardından Vali Bilgin ve beraberindekiler etkinliğin yapıldığı alana 500 çam, badem, ceviz ve fıstık fidanı dikti.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel ile kamu kurum temsilcileri katıldı.

- Batman

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Ekrem Canalp, dünyada orman alanlarının sürekli daraldığına işaret ederek, "Türkiye orman alanları her yıl artan dünyadaki az sayıda ülkeden biri. 2019'da Cumhurbaşkanımızın yaptıkları ve önderliği doğrultusunda hayata geçirilmiş olan bu proje de yine aynı şekilde bu amaca hizmet eden ve bu doğrultuda da bizim her geçen gün ormanlarımızın artmasına vesile teşkil etmiş olan güçlü projelerden biridir." dedi.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Batman Orman İşletme Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında kent merkezinde 1530 olmak üzere 5 ilçede toplam 20 bin fidan toprakla buluştu.

Törene, Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, MHP İl Başkanı Kerem Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



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