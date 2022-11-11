Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Kınay ailesine taziye ziyareti

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kınay ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Hacıbektaşoğlu, Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden otobüs şoförü Abdulkerim Kınay'ın Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesindeki ailesine taziyede bulundu.
Ailenin acısını paylaşan Hacıbektaşoğlu, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.
Hacıbektaşoğlu, ziyaretinin ardından ilçe ve beldede kamu kurumlarını, güvenlik güçlerini ve vatandaşları ziyaret etti, talepleri dinledi.