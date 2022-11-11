Siirt İtfaiye Müdürü Yılmaz'dan baca temizliği uyarısı

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, çatı yangını, doğal gaz ve kömür zehirlenmelerinin yaşanmaması için bacaların temizlenmesi uyarısında bulundu.

Temizlenmeyen bacalarda zamanla biriken katran maddesinin alevlenerek çatı yangınlarına neden olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kentte meydana gelen çatı yangınları bacaların temizlenmemesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle gerekli önlemlerin alınması büyük bir önem arz etmektedir. Doğal gaz baca temizliğinin her yıl en az bir kere yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu bilinçle hareket etmesi, her oda da havalandırma menfezi bulundurması gerekiyor. Muhtemel gaz tepmelerinin ve sızarak insanların zehirlemenin önüne geçmek için vatandaşlarımızın baca temizliklerinin yapılması büyük önem taşımaktadır."

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