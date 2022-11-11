Siirt İtfaiye Müdürü Yılmaz'dan baca temizliği uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt İtfaiye Müdürü Yılmaz'dan baca temizliği uyarısı

AA

Siirt İtfaiye Müdürü Yılmaz'dan baca temizliği uyarısı

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, çatı yangını, doğal gaz ve kömür zehirlenmelerinin yaşanmaması için bacaların temizlenmesi uyarısında bulundu.

Temizlenmeyen bacalarda zamanla biriken katran maddesinin alevlenerek çatı yangınlarına neden olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kentte meydana gelen çatı yangınları bacaların temizlenmemesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle gerekli önlemlerin alınması büyük bir önem arz etmektedir. Doğal gaz baca temizliğinin her yıl en az bir kere yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu bilinçle hareket etmesi, her oda da havalandırma menfezi bulundurması gerekiyor. Muhtemel gaz tepmelerinin ve sızarak insanların zehirlemenin önüne geçmek için vatandaşlarımızın baca temizliklerinin yapılması büyük önem taşımaktadır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Kınay ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Kınay ailesine ...
Güneydoğu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Güneydoğu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında ...
Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker ...
(Görüntülü) - İNTİHAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN BERFİN&#039;İN 2 YIL SONRA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - İNTİHAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ...
İntihar ettiği öne sürülen Berfin'in 2 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER İntihar ettiği öne sürülen Berfin'in 2 yıl sonra ...
Siirt'te 2 yıl önce intihar ettiği iddia edilen kız çocuğunun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Siirt'te 2 yıl önce intihar ettiği iddia edilen kız ...
Siirt Belediyesine 25 personel alınacak
YEREL HABERLER Siirt Belediyesine 25 personel alınacak
Siirt'te üniversite öğrencilerinden mezradaki çocuklara ziyaret
YEREL HABERLER Siirt'te üniversite öğrencilerinden mezradaki ...
Siirt İl Jandarma Komutanlığından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" klibi
YEREL HABERLER Siirt İl Jandarma Komutanlığından "10 Kasım Atatürk'ü ...
Siirt'te hırsızlık suçundan yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Siirt'te hırsızlık suçundan yakalanan zanlı ...
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Siirt'te oyun oynarken gözüne bıçak saplanan 3 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Siirt'te oyun oynarken gözüne bıçak saplanan 3 ...
Oyun oynadığı bıçağı gözüne saplayan Esra, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Oyun oynadığı bıçağı gözüne saplayan Esra, ağır ...
Ağrı'daki trafik kazasında ölen otobüs şoförü Siirt'te defnedildi
YEREL HABERLER Ağrı'daki trafik kazasında ölen otobüs şoförü ...
Siirt'te kaçak avcılık yapan kişiye para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Siirt'te kaçak avcılık yapan kişiye para cezası ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "10 Kasım Atatürk'ü ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney ...
Faraşin Yaylası'ndaki göçerler kilometrelerce yol katederek kışlaklara dönüyor
YEREL HABERLER Faraşin Yaylası'ndaki göçerler kilometrelerce yol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.