Siirt'te çöp konteynırları yenilendi

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SİİRT (AA) - Siirt Belediyesince çöp konteynırları yenilendi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte çöp konteynırlarının daha estetik ve sıhhi açıdan daha iyi hale getirilmesi için çalışma yaptı.

Arızalı olan konteynırlar yenilenirken, vatandaşların yoğun bulunduğu okul ve cami önlerindeki bölgelerde kırılan, eskiyen, tahrip olan ayaklı çöp kovaları da yenileriyle değiştirildi.





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