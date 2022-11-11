Siirt Belediyesinden emlak ve çevre temizliği vergisi uyarısı

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SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi, emlak, çevre temizliği ve ilan reklam vergilerinin 2022 yılına ait ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, emlak, çevre temizlik (iş yerleri ve kuyu suyu kullanan meskenler için) ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri başladı.

Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerin zamanında yapılması gerektiği hatırlatılan açıklamada, bina, arsa ve arazi gibi gayrimenkullere sahip mükelleflerin emlak, iş yerlerinde oturanların da çevre temizlik vergilerini zamanında yatırmaları, cezalı duruma düşen vergilerden günlük gecikme zammı uygulanacağı aktarıldı.

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