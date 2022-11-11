Siirt'te okullarda diyabet eğitimi verildi

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SİİRT (AA) - Siirt'te ilkokul öğrencilerine diyabet hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Koordinasyonunda, Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşireler, öğrencilere diyabetle ilgili sunum yaptı.



Diyabetle ilgili eğitim veren hemşireler, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Eğitimler diğer okullarda da sürecek.



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