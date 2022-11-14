Siirt Sağlık Müdürü Ömür "misafir anne uygulaması" ile ilgili bilgi verdi

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SİİRT (AA) - Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, kırsalda ikamet eden ve doğumu yakın olan kadınları, misafir anne uygulamasından faydalanmaya davet etti.

Ömür, yaptığı açıklamada, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde uygulanan programla, hamilelerin doğumlarını hastanede gerçekleştirmelerinin ve sağlık personelinin yardımını almalarının amaçlandığını söyledi.

Ailelerin elverişsiz hava koşullarında yollarda mahsur kalmamaları için uygulamanın kış şartlarına göre güncellendiğini ifade eden Ömür, şunları kaydetti:

"Uygulama ile olumsuz iklim koşullarının ulaşımı imkansız hale getirebildiği bölgelerdeki gebelerin ve sosyal sebeplerle doğum esnasında sağlık kurumuna erişimde problem yaşayabilecek gebelerin tespit edilerek, planlanan merkezlere nakledilmesi hedefleniyor. Gebe kadınların konaklatılması, hastane şartlarında doğumlarının gerçekleştirilmesi, doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumları uygun hale geldikten sonra evlerine götürülmesi sağlanmaktadır. Misafir anne uygulaması kapsamında daha elverişli koşullara davet edilen ancak çeşitli sebeplerle ve evdeki diğer çocuklarına bakacak kimsenin olmaması nedeniyle konaklamayı kabul etmeyen gebelerimizin aile hekimleri tarafından takipleri yapılmaya devam edilmektedir."

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